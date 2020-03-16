ЗАМАНА - Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»

Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»

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16 марта, 2020. Понедельник 08:29
Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»

Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии», передает пресс-служба Министерство коммуникаций и связи Дагестана.

Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»
Общество
Главная задача конкурса - совершенствование на новом уровне качества аналитической работы по поддержке принятия решений в системах управления развитием и обеспечения безопасности. 

Конкурс включает в себя 3 этапа:

1) принятие заявок желающих поучаствовать – до 20 апреля 2020 года;

2) оценка принятых заявок – до 15 июня 2020 года;

3) объявление результатов конкурса – до 16 октября 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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