Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии»
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 08:29
Стартовал I Евразийский конкурс «Молодой аналитик Евразии», передает пресс-служба Министерство коммуникаций и связи Дагестана.
Главная задача конкурса - совершенствование на новом уровне качества аналитической работы по поддержке принятия решений в системах управления развитием и обеспечения безопасности.
Конкурс включает в себя 3 этапа:
1) принятие заявок желающих поучаствовать – до 20 апреля 2020 года;
2) оценка принятых заявок – до 15 июня 2020 года;
3) объявление результатов конкурса – до 16 октября 2020 года. Подробнее можно прочитать тут.
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