В Махачкале пройдет цифровой диктант
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 08:17
Ставший традицией, полюбившийся многим цифровой диктант пройдет 28 марта: проверить свой уровень русского языка сможет любой!
Учитывая современные тенденции и информационные технологии, появилась возможность проводить диктанты в цифровом пространстве. Такой способ позволяет не только проверить свой уровень грамотности, но и улучшить свою ориентированность в информационном потоке. Диктант пройдет 28 марта. Подробнее можно прочитать тут. Напомним, что в прошлом году в Махачкале уже проходил цифровой диктант, участие в нем принимали 200 человек.
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