Учитывая современные тенденции и информационные технологии, появилась возможность проводить диктанты в цифровом пространстве. Такой способ позволяет не только проверить свой уровень грамотности, но и улучшить свою ориентированность в информационном потоке. Диктант пройдет 28 марта. Подробнее можно прочитать тут. Напомним, что в прошлом году в Махачкале уже проходил цифровой диктант, участие в нем принимали 200 человек.