ЗАМАНА - В Махачкале пройдет цифровой диктант

В Махачкале пройдет цифровой диктант

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16 марта, 2020. Понедельник 08:17
В Махачкале пройдет цифровой диктант

Ставший традицией, полюбившийся многим цифровой диктант пройдет 28 марта: проверить свой уровень русского языка сможет любой!

В Махачкале пройдет цифровой диктант
Общество

Учитывая современные тенденции и информационные технологии, появилась возможность проводить диктанты в цифровом пространстве. Такой способ позволяет не только проверить свой уровень грамотности, но и улучшить свою ориентированность в информационном потоке. Диктант пройдет 28 марта. Подробнее можно прочитать тут. Напомним, что в прошлом году в Махачкале уже проходил цифровой диктант, участие в нем принимали 200 человек.

 

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