Руководить рабочей группой будет мэр Москвы Сергей Собянин. Плюс, в группе будут участвовать первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, другие министры и чиновники. Своим указом Президент рекомендовал руководителям субъектов России, на территории которых есть опасность распространения коронавируса, поучаствовать в работе группы.
Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 01:13
Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о собрании рабочей группы Госсовета по защите от распространения коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
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