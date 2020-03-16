Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о собрании рабочей группы Госсовета по защите от распространения коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Руководить рабочей группой будет мэр Москвы Сергей Собянин. Плюс, в группе будут участвовать первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, другие министры и чиновники. Своим указом Президент рекомендовал руководителям субъектов России, на территории которых есть опасность распространения коронавируса, поучаствовать в работе группы.