Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению и ДПО лиц, возраст которых достиг 50-ти лет и старше, а также лиц, относящихся к предпенсионному возрасту в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в РД будут участвовать 680 человек.