ЗАМАНА - Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

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13 марта, 2020. Пятница 15:41
Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению и ДПО лиц, возраст которых достиг 50-ти лет и старше, а также лиц, относящихся к предпенсионному возрасту в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в РД будут участвовать 680 человек.

Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»
Общество

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