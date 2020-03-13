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Жители Дагестана пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»
- Автор Габи
- 13 марта, 2020. Пятница 15:41
В 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению и ДПО лиц, возраст которых достиг 50-ти лет и старше, а также лиц, относящихся к предпенсионному возрасту в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в РД будут участвовать 680 человек.
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