ЗАМАНА - В Дагестане внедрят раздельный сбор мусора

В Дагестане внедрят раздельный сбор мусора

Автор
13 марта, 2020. Пятница 11:43
В Дагестане внедрят раздельный сбор мусора

Новую систему обращения с коммунальными отходами обсудили под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева.

В Дагестане внедрят раздельный сбор мусора
Общество

С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев. Он поделился информацией о пилотных проектах, реализуемых в Каспийске и Дербенте.

Подробную информацию читайте здесь

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top