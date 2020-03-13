С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев. Он поделился информацией о пилотных проектах, реализуемых в Каспийске и Дербенте.
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Новую систему обращения с коммунальными отходами обсудили под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева.
С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев. Он поделился информацией о пилотных проектах, реализуемых в Каспийске и Дербенте.
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