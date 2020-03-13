По словам представителя региональной общественной организации для оказания помощи детям "Большая семья" Зады Максудовой реабилитацию в ней прошли более 100 детей.
В Дагестане для детей-сирот откроют учебную экоферму
- Автор Габи
- 13 марта, 2020. Пятница 09:06
Экоферму для того, чтобы обучать основам сельскохозяйственных профессий для детей-сирот, которые остались без попечения родителей, а также детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, создадут в селе Нижний Кегер Гунибского района Дагестана. Данный проект является одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на инициатора проекта Заду Максудову.
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