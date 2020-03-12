Хотя информация об учениях была объявлена еще вчера, но в мессенджере WhatsApp начали паниковать из-за сообщения о якобы 250 заразившихся из Ирана, которых привезут в ЦГБ Каспийска. Дабы не паниковать из-за очевидного обмана, советуем применять простое правило: не читайте материалы, которые сильно давят на эмоции — страх, гнев, жалость, возмущение, ненависть. Эмоциональное давление — главный признак фейковых сведений. Ранее мы писали, что в Каспийске пройдут учения по приёму пассажира с вирусной инфекции.
В Каспийске идут учения по защите от коронавируса
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 10:44
Сегодня в Каспийске идут запланированные учения по профилактике и защите от распространения на территории РД COVID-19.
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