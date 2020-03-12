Еще вчера было официально объявлено, что в Дагестанском аэропорте "Уйташ" пройдут учения. Подробнее можно прочитать тут. Стоит напомнить, что за фейковые новости и попытки навести панику в регионе, предусмотрены меры.
Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 10:17
Дагестанские страницы в инстаграме и других социальных сетях разводят панику, утверждая, что в республику завезут сотни зараженных коронавирусом. Эта информация фейковая.