Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом

Автор Мадина

Дагестанские страницы в инстаграме и других социальных сетях разводят панику, утверждая, что в республику завезут сотни зараженных коронавирусом. Эта информация фейковая.