ЗАМАНА - Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом

Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом

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12 марта, 2020. Четверг 10:17
Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом

Дагестанские страницы в инстаграме и других социальных сетях разводят панику, утверждая, что в республику завезут сотни зараженных коронавирусом. Эта информация фейковая.

Не паникуем: в Дагестане идут учения по приёму пассажира с коронавирусом
Общество

Еще вчера было официально объявлено, что в Дагестанском аэропорте "Уйташ" пройдут учения. Подробнее можно прочитать тут. Стоит напомнить, что за фейковые новости и попытки навести панику в регионе, предусмотрены меры. 

 

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