Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Международный экспериментальный термоядерный реактор по планам будет возведен в 2025 году. Специалисты выражают надежду, что ИТЭР будет первым реактором, который начнет производить в 10 раз больше энергии, чем было потрачено на проведение термоядерного синтеза. Но дабы достигнуть этого, нужно выбрать максимально результативную схему подачи топлива.

Этой проблемой вот уже некоторое количество лет занимается международная группа ученых под контролем профессора Принстонского университета Эгемена Колемена. В начале планировалось, что смесь из 2-х изотопов тяжелого водорода – дейтерия и трития – будет подаваться в вакуумную камеру токамака с помощью инжектора. Но, как поняли ученые, тогда параметры плазмы сначала увеличиваются, а потом быстро уменьшаются. Физики предложили альтернативный способ. С помощью специальной «пушки» они разогнали микроскопические гранулы льда до скорости в 1 километр в секунду. А потом ввели их в облако из плазмы. Итог оправдал все надежды – КПД установки вырос.