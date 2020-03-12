ЗАМАНА - Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Автор
12 марта, 2020. Четверг 09:46
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора

Исследователи доказали – лед намного результативнее газообразной смеси для работы термоядерного реактора. Итоги исследований напечатали в журнале Nuclear Fusion.

Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
Общество

Международный экспериментальный термоядерный реактор по планам будет возведен в 2025 году. Специалисты выражают надежду, что ИТЭР будет первым реактором, который начнет производить в 10 раз больше энергии, чем было потрачено на проведение термоядерного синтеза. Но дабы достигнуть этого, нужно выбрать максимально результативную схему подачи топлива.

Этой проблемой вот уже некоторое количество лет занимается международная группа ученых под контролем профессора Принстонского университета Эгемена Колемена. В начале планировалось, что смесь из 2-х изотопов тяжелого водорода – дейтерия и трития – будет подаваться в вакуумную камеру токамака с помощью инжектора. Но, как поняли ученые, тогда параметры плазмы сначала увеличиваются, а потом быстро уменьшаются. Физики предложили альтернативный способ. С помощью специальной «пушки» они разогнали микроскопические гранулы льда до скорости в 1 километр в секунду. А потом ввели их в облако из плазмы. Итог оправдал все надежды – КПД установки вырос.

 

Прочитано 344 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top