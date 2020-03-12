ЗАМАНА - Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса

Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса

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12 марта, 2020. Четверг 09:35
Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса

Жители Европы не ожидали запрета на въезд европейцев из 26 стран в США, объявленный Лидером страны Дональдом Трампом, передает CNN.

Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса
Общество

Посол Бельгии в Вашингтоне Дирк Вутерс высказался, что все ожидали каких-то запретов, но не таких серьезных. Самым странным для жителей Европы кажется тот факт, что США не запретили въезд Великобритании. Внутри самой же страны не предпринято достаточно мер для защиты от коронавируса. Некоторые послы Европы в США рассказали журналистам, что правительство не предупреждало их заранее: ничто не говорило о столь жестких мерах со стороны Трампа. C послами связались уже после того, как Президент США заявил о запрете. Ранее мы писали, что Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса.

 

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