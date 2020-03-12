Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой дал рекомендацию туристическим агентствам начать организацию поездок в Турцию после 15 апреля. Министр торговли Рухсар Пекджан, также, дал обещание перенести все организованные в Турции международные выставки на конец апреля.
В Турции опасаются, что, учитывая положение дел в Европе, есть большой риск широкого распространения вируса в стране.
11 марта в Турции был обнаружен 1-й заразившийся коронавирусом. Местный гражданин заболел во время поездки в Европу.
Также, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус COVID-19 можно назвать пандемией.