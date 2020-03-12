В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Правительство Турции предложило отелям и туристическим агентствам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за смертельного вируса из Китая. Об этом сообщает Anadolu.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой дал рекомендацию туристическим агентствам начать организацию поездок в Турцию после 15 апреля. Министр торговли Рухсар Пекджан, также, дал обещание перенести все организованные в Турции международные выставки на конец апреля.

В Турции опасаются, что, учитывая положение дел в Европе, есть большой риск широкого распространения вируса в стране.

11 марта в Турции был обнаружен 1-й заразившийся коронавирусом. Местный гражданин заболел во время поездки в Европу.

Также, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус COVID-19 можно назвать пандемией.