11 марта в конференц-зале издания «Дагестанская правда» прошло собрание по теме «Работать по-белому. Что ждет бизнес от власти?»

На собрании были обговорены вопросы бизнеса в Дагестане. Заседание проходило под управлением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурада Далгатова.

До начала собрания, бизнес-омбудсмен заметил, что на прошедшей неделе было организовано обсуждение Доклада с предложениями об улучшении правового положения субъектов бизнеса и способов решения проблем. О проблемах в строительном предпринимательстве поделился генеральный директор Гильдии строителей СКФО Запир Акаев. Подробнее можно прочитать тут.