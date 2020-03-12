ЗАМАНА - Обсуждены проблемы предпринимательства в Дагестане

Обсуждены проблемы предпринимательства в Дагестане

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12 марта, 2020. Четверг 08:38
Обсуждены проблемы предпринимательства в Дагестане Обсуждены проблемы предпринимательства в Дагестане

11 марта в конференц-зале издания «Дагестанская правда» прошло собрание по теме «Работать по-белому. Что ждет бизнес от власти?»

Обсуждены проблемы предпринимательства в Дагестане
Общество

На собрании были обговорены вопросы бизнеса в Дагестане. Заседание проходило под управлением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурада Далгатова.

До начала собрания, бизнес-омбудсмен заметил, что на прошедшей неделе было организовано обсуждение Доклада с предложениями об улучшении правового положения субъектов бизнеса и способов решения проблем. О проблемах в строительном предпринимательстве поделился генеральный директор Гильдии строителей СКФО Запир Акаев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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