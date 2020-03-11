В Каспийске пройдут учения по приёму пассажира с вирусной инфекции

В четверг, 12 марта, на территории махачкалинского аэропорта пройдут учения по отработке действий при прибытии пассажира с подозрением на вирусную инфекцию.

Согласно легенде, в аэропорт прибывает воздушное судно, на борту которого обнаружен пассажир с подозрением на опасную вирусную инфекцию. Задача соответствующих служб согласовано отработать комплекс специальных мероприятий.

В рамках учений будет организовано взаимодействие различных ответственных структур и служб, в том числе по встрече медицинским персоналом, обеспечению карантина, транспортированию и приёму условного «пациента» в лечебном учреждении.

В мероприятии будет задействован аэропорт г. Махачкалы, Центральная городская больница г. Каспийска, Ситуационный центр МЧС РД, ряд иных объектов. В учениях будут участвовать более 200 человек, в том числе сотрудники аэропорта, специалисты Минздрава РД, МЧС РД, Роспотребнадзора по РД, студенты медицинского вуза и др.

Учения не коснутся здания аэровокзала и других пассажирских зон. Аэропорт будет работать в штатном режиме.