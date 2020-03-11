Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

После сильного пожара в ТЦ «Пассаж» в Махачкале торговые точки находятся под контролем.

10 марта межведомственная комиссия проверила качество выполнения правил противопожарной безопасности и антитеррористического законодательства. Первым делом были проверены торговые точки – рынки «Дагэлектромаш» и «Восточный базар».

Проверялось наличие необходимых документов, автоматических систем тушения пожара и оповещения, выходов для эвакуации, материалов, которые используются при эвакуации, а также пожарных гидрантов, шкафов, огнетушителей, камер видеонаблюдения, кнопок безопасности..

Проверка выявила, что безопасность предпринимателей и клиентов идет на высшем уровне – на торговых точках идет 24-х часовое видеонаблюдение, а магазины имеют централизованную систему оповещения.