ЗАМАНА - Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

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11 марта, 2020. Среда 15:09
Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

После сильного пожара в ТЦ «Пассаж» в Махачкале торговые точки находятся под контролем.

Махачкалинские рынки проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
Общество

10 марта межведомственная комиссия проверила качество выполнения правил противопожарной безопасности и антитеррористического законодательства. Первым делом были проверены торговые точки – рынки «Дагэлектромаш» и «Восточный базар».

Проверялось наличие необходимых документов, автоматических систем тушения пожара и оповещения, выходов для эвакуации, материалов, которые используются при эвакуации, а также пожарных гидрантов, шкафов, огнетушителей, камер видеонаблюдения, кнопок безопасности.. 

Проверка выявила, что безопасность предпринимателей и клиентов идет на высшем уровне – на торговых точках идет 24-х часовое видеонаблюдение, а магазины имеют централизованную систему оповещения. 

 

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