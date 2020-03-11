На странице также будут опубликованы новые сведения о работе администрации города Махачкалы и о программе главных мероприятий празднования 75-летия Победы.
На странице можно будет узнавать об официальных мероприятиях, особенных проектах и проводимых в рамках празднования Дня Победы акциях в Махачкале.
Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 14:54
В столице Дагестана создан официальный инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне @pobeda_mkala. Читатели аккаунта смогут познакомиться с вехами истории города, биографиями героев и архивными фотографиями времен Второй мировой войны.
На странице также будут опубликованы новые сведения о работе администрации города Махачкалы и о программе главных мероприятий празднования 75-летия Победы.
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