ЗАМАНА - Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале

Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале

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11 марта, 2020. Среда 14:54
Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале

В столице Дагестана создан официальный инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне @pobeda_mkala. Читатели аккаунта смогут познакомиться с вехами истории города, биографиями героев и архивными фотографиями времен Второй мировой войны. 

Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале
Общество

На странице также будут опубликованы новые сведения о работе администрации города Махачкалы и о программе главных мероприятий празднования 75-летия Победы.
На странице можно будет узнавать об официальных мероприятиях, особенных проектах и проводимых в рамках празднования Дня Победы акциях в Махачкале.

 

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