Инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне создан в Махачкале

В столице Дагестана создан официальный инстаграм-аккаунт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне @pobeda_mkala . Читатели аккаунта смогут познакомиться с вехами истории города, биографиями героев и архивными фотографиями времен Второй мировой войны.

На странице также будут опубликованы новые сведения о работе администрации города Махачкалы и о программе главных мероприятий празднования 75-летия Победы.

На странице можно будет узнавать об официальных мероприятиях, особенных проектах и проводимых в рамках празднования Дня Победы акциях в Махачкале.