ЗАМАНА - В Дагестан приезжает Юрий Чайка

В Дагестан приезжает Юрий Чайка

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11 марта, 2020. Среда 11:22
В Дагестан приезжает Юрий Чайка

В Республику Дагестан с визитом по работе приедет Полномочный представитель президента России по Северному Кавказу Юрий Чайка.

В Дагестан приезжает Юрий Чайка
Общество

Сегодня, 11 марта, в регион с визитом по работе приедет Полномочный представитель президента России по Северному Кавказу Юрий Чайка. Об этом передается в социальных сетях. Также сообщают, что в процессе рабочего визита Чайка проведет собрание с участием всего правительства Дагестана. На собрании обсудят темы борьбы с коррупцией и уничтожении теневых схем сбыта энергии местными ресурсоснабжающими компаниями.

 

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