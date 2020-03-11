Сегодня, 11 марта, в регион с визитом по работе приедет Полномочный представитель президента России по Северному Кавказу Юрий Чайка. Об этом передается в социальных сетях. Также сообщают, что в процессе рабочего визита Чайка проведет собрание с участием всего правительства Дагестана. На собрании обсудят темы борьбы с коррупцией и уничтожении теневых схем сбыта энергии местными ресурсоснабжающими компаниями.
В Дагестан приезжает Юрий Чайка
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 11:22
В Республику Дагестан с визитом по работе приедет Полномочный представитель президента России по Северному Кавказу Юрий Чайка.