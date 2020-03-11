Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

Автор Габи

Минобрнауки РД закупило 64 учебно-тренировочных мобильных автогородка, предназначенных для школ РД, что практически в два раза больше, чем в 2019 году. Данная информация сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки республики.