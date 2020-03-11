ЗАМАНА - Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

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11 марта, 2020. Среда 09:14
Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

Минобрнауки РД закупило 64 учебно-тренировочных мобильных автогородка, предназначенных для школ РД, что практически в два раза больше, чем в 2019 году. Данная информация сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки республики.

Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона
Общество

По словам вице-премьера - минобрнауки региона Уммупазиль Омаровой, повышение культуры дорожного движения у учащихся - одна из основных задач Минобра республики.

 

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