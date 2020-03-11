В Хасавюртовском районе Дагестана впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту

Аграрии Хасавюртовского района РД в текущем году впервые станут выращивать кабачки и цветную капусту. Следует отметить, что обе культуры посадят в двух хозяйствах района в экспериментальном порядке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза РД.

По словам представителя министерства в одном из хозяйств посадят кабачок на 5 га, в другом - цветную капусту на 2 га. Подобные экспериментальные посадки новых для региона овощных культур проводятся в ходе предварительных договоренностей с крупной перерабатывающей компанией, название которой не уточняется.