ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе Дагестана впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту

В Хасавюртовском районе Дагестана впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту

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11 марта, 2020. Среда 08:34
В Хасавюртовском районе Дагестана впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту

Аграрии Хасавюртовского района РД в текущем году впервые станут выращивать кабачки и цветную капусту. Следует отметить, что обе культуры посадят в двух хозяйствах района в экспериментальном порядке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза РД.

В Хасавюртовском районе Дагестана впервые начнут выращивать кабачки и цветную капусту
Общество

По словам представителя министерства в одном из хозяйств посадят кабачок на 5 га, в другом - цветную капусту на 2 га. Подобные экспериментальные посадки новых для региона овощных культур проводятся в ходе предварительных договоренностей с крупной перерабатывающей компанией, название которой не уточняется.

 

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