ЗАМАНА - Двое дагестанцев вышли в финал национального конкурса «Мастера гостеприимства»

Двое дагестанцев вышли в финал национального конкурса «Мастера гостеприимства»

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10 марта, 2020. Вторник 11:50
Двое дагестанцев вышли в финал национального конкурса «Мастера гостеприимства»

Двое уроженца Дагестана Рустам Гамидов и Абдурахман Баталов стали финалистами федерального конкурса «Мастера гостеприимства». Мероприятие было организовано президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Двое дагестанцев вышли в финал национального конкурса «Мастера гостеприимства»
Общество

Как было отмечено руководителем конкурса «Мастера гостеприимства» Евгением Малыгиным, финалистами стали представители 8 регионов: первое место занял Ставропольский край – 7 человек, на втором месте расположилась Москва – трое конкурсантов, третье место поделили между собой Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь

 

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