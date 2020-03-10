Как было отмечено руководителем конкурса «Мастера гостеприимства» Евгением Малыгиным, финалистами стали представители 8 регионов: первое место занял Ставропольский край – 7 человек, на втором месте расположилась Москва – трое конкурсантов, третье место поделили между собой Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь
Двое дагестанцев вышли в финал национального конкурса «Мастера гостеприимства»
- Автор Габи
- 10 марта, 2020. Вторник 11:50
Двое уроженца Дагестана Рустам Гамидов и Абдурахман Баталов стали финалистами федерального конкурса «Мастера гостеприимства». Мероприятие было организовано президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).