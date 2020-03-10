ЗАМАНА - Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

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10 марта, 2020. Вторник 10:19
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Российский филиал бренда рассказал о кроссовере Hyundai Creta, пережившего рестайлинг.

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка
Общество

Как сообщается в пресс-релизе, сборку кроссовера осуществлять будут на заводе Hyunda в Санкт-Петербурге. Машина будет сильно отличаться от предыдущей версии, в 1-ю очередь — двухцветным цветом кузова. Так, гражданам России будет доступна 1 из 5 комбинаций цветов, которые сочетаемы с черной крышей. 

Моторная гамма будет прежней: это будут уже привычные агрегаты Gamma 1.6 D-CVVT на 123 лошадиных сил и Nu 2.0 D-CVVT на 150 лошадиных сил. Всего клиентам предложат 5 версий модернизированного автомобиля: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Также, бренд представит особенную версию кроссовера специально для жителей России. 

 

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