Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Как сообщается в пресс-релизе, сборку кроссовера осуществлять будут на заводе Hyunda в Санкт-Петербурге. Машина будет сильно отличаться от предыдущей версии, в 1-ю очередь — двухцветным цветом кузова. Так, гражданам России будет доступна 1 из 5 комбинаций цветов, которые сочетаемы с черной крышей.

Моторная гамма будет прежней: это будут уже привычные агрегаты Gamma 1.6 D-CVVT на 123 лошадиных сил и Nu 2.0 D-CVVT на 150 лошадиных сил. Всего клиентам предложат 5 версий модернизированного автомобиля: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Также, бренд представит особенную версию кроссовера специально для жителей России.