ЗАМАНА - В Дагестане туристам предложат альтернативу из-за коронавируса

В Дагестане туристам предложат альтернативу из-за коронавируса

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10 марта, 2020. Вторник 10:10
В Дагестане туристам предложат альтернативу из-за коронавируса

Дагестан предложит туристам альтернативу зарубежным курортам из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по туризму и народным художественным промыслам РД Расула Ибрагимова.

В Дагестане туристам предложат альтернативу из-за коронавируса
Общество

Туристические маршруты и известные места отдыха в республике могут стать альтернативой курортам в зарубежных странах, куда ограничен въезд вследствие распространения коронавируса. Таким образом, в Дагестане ожидается увеличение турпотока.

Отметим, что с конца февраля крупные российские туристические операторы в соответствии с рекомендациями Ростуризма прекратили продавать туры в ряд зарубежных стран из-за распространения коронавирусной инфекции. Туристические фирмы предлагают туристам другие варианты и даты поездок в более безопасные страны. Так, отменили туры в Италию, Иран и Южную Корею.

 

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