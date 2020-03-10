В Дагестане туристам предложат альтернативу из-за коронавируса

Дагестан предложит туристам альтернативу зарубежным курортам из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по туризму и народным художественным промыслам РД Расула Ибрагимова.

Туристические маршруты и известные места отдыха в республике могут стать альтернативой курортам в зарубежных странах, куда ограничен въезд вследствие распространения коронавируса. Таким образом, в Дагестане ожидается увеличение турпотока.

Отметим, что с конца февраля крупные российские туристические операторы в соответствии с рекомендациями Ростуризма прекратили продавать туры в ряд зарубежных стран из-за распространения коронавирусной инфекции. Туристические фирмы предлагают туристам другие варианты и даты поездок в более безопасные страны. Так, отменили туры в Италию, Иран и Южную Корею.