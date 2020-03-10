ЗАМАНА - В Таиланде создали роботов, которые могут ухаживать за больными коронавирусом

В Таиланде создали роботов, которые могут ухаживать за больными коронавирусом

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10 марта, 2020. Вторник 08:57
В Таиланде создали роботов, которые могут ухаживать за больными коронавирусом

В Таиланде за пациентами с коронавирусом ухаживают роботы. Данную разработку робота представили специалисты университета Чулалонгкорн вместе с оператором связи Advanced Info Service. В деятельности умных механизмов применяется технология 5G.

В Таиланде создали роботов, которые могут ухаживать за больными коронавирусом
Общество

Следует отметить, что некоторое количество роботов уже используются в медицинских учреждениях Таиланда. Они ведут наблюдение симптомов у находящихся на карантине, а также осуществляют уход за уже заболевшими. Врачи управляют роботами посредством видеосвязи. В дальнейшем планируется усовершенствовать роботов, оснастив их датчиками артериального давления, термометрами и устройствами для снятия электрокардиограммы. Так, роботы смогут напрямую передавать данные медицинскому персоналу.

В общей сложности с помощью 3D-печати планируется выпустить 50 умных роботов.

Отметим, что на сегодняшний день в Таиланде выявлено 50 случаев коронавируса.

 

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