В Дагестане открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с новым коронавирусом

Из-за неблагоприятной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, в Управлении Роспотребнадзора по РД с 5 марта открыли «горячую линию» для того, чтобы принимать обращения граждан.

Эпидемиологи данной службы будут консультировать граждан, которые вернулись с территорий, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Также они поделятся способами передачи и симптомами болезни. В случае подозрений на заболевание можно позвонить по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РД (8722) 69-19-52 с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).