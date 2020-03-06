Эпидемиологи данной службы будут консультировать граждан, которые вернулись с территорий, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Также они поделятся способами передачи и симптомами болезни. В случае подозрений на заболевание можно позвонить по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РД (8722) 69-19-52 с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).
В Дагестане открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с новым коронавирусом
- Автор Габи
- 06 марта, 2020. Пятница 15:30
Из-за неблагоприятной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, в Управлении Роспотребнадзора по РД с 5 марта открыли «горячую линию» для того, чтобы принимать обращения граждан.
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