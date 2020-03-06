Для синтезации тербия-149, решили применить ускоритель частиц У-150 — благодаря ему облучается мишень из изотопа европия-151 ядрами гелия-3 с энергией в 70 млн электронвольт. В итоге в течение восьми часов можно наработать количество вещества, необходимое для того, чтобы провести процедуры у минимум 10 пациентов.
Планируется присоединять полученный изотоп к антителам или пептидам, способных отыскивать раковые клетки в теле человека. Далее они будут внутривенно вводиться в организм пациента, чтобы разрушить опухоли и метастазы благодаря альфа-излучению. После этого произойдёт их распад на безопасные вещества, которые можно будет вывести из организма через почки и печень.
Следует отметить, что от получения нового изотопа до создания на его основе лекарства, которое можно будет применить в клинической практике, пройдёт не менее 10 лет.