В России получили изотоп, который поможет бороться с раком

Радиоактивный изотоп может выделять мощное альфа-излучение. Однако распадается он на абсолютно безопасные для человека частицы, что по-особому значимо при лечении рака, метастаз и диагностики заболеваний. Сложность применения только в одном: тербий-149 имеет короткий период полураспада, а именно около 4 часов. Это подразумевает, что лечение и диагностика будут проводиться рядом с местом получения изотопа.

Для синтезации тербия-149, решили применить ускоритель частиц У-150 — благодаря ему облучается мишень из изотопа европия-151 ядрами гелия-3 с энергией в 70 млн электронвольт. В итоге в течение восьми часов можно наработать количество вещества, необходимое для того, чтобы провести процедуры у минимум 10 пациентов.

Планируется присоединять полученный изотоп к антителам или пептидам, способных отыскивать раковые клетки в теле человека. Далее они будут внутривенно вводиться в организм пациента, чтобы разрушить опухоли и метастазы благодаря альфа-излучению. После этого произойдёт их распад на безопасные вещества, которые можно будет вывести из организма через почки и печень.

Следует отметить, что от получения нового изотопа до создания на его основе лекарства, которое можно будет применить в клинической практике, пройдёт не менее 10 лет.