В мероприятии приняло участие сотни гостей, а также творческие коллективы с различных городов республики. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
В Дахадаевском районе открыли Дом культуры
- Автор Габи
- 06 марта, 2020. Пятница 14:01
Накануне, 5 марта, перед Международным женским днём в селе Кубачи Дахадаевского района прошло торжественное открытие Дома культуры.
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