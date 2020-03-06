ЗАМАНА - В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

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06 марта, 2020. Пятница 13:13
В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ

В селе Новый Куруш, расположенном в Хасавюртовском районе проводятся работы по благоустройству согласно реализации республиканских программ  «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги».

В селе Новый Куруш идет реализация двух республиканских программ
Общество

Отметим, данные проекты запустили в Дагестана благодаря инициативе Главы региона Владимира Васильева.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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