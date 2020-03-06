Самая низкая стоимость за жилье наблюдается в Дагестане

Как сообщает ежемесячное издание Росстата, имеющее комплексные оперативные сведения о социально-экономической ситуации РФ за прошедший месяц и за период с начала года, в Дагестане самая дешевая цена квадратного метра за квартиру - 19984 рубля за квадратный метр.