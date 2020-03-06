После Дагестана идет Республика Ингушетия (24325 рублей ) и Саратовская область, где квадратный метр стоит 27731 рубль.
Самая низкая стоимость за жилье наблюдается в Дагестане
- Автор Мадина
- 06 марта, 2020. Пятница 11:20
Как сообщает ежемесячное издание Росстата, имеющее комплексные оперативные сведения о социально-экономической ситуации РФ за прошедший месяц и за период с начала года, в Дагестане самая дешевая цена квадратного метра за квартиру - 19984 рубля за квадратный метр.
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