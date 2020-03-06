ЗАМАНА - Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса «Без срока давности»

Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса «Без срока давности»

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06 марта, 2020. Пятница 11:15
Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса «Без срока давности»

Ученик из Республики Дагестан Расул Эмирбеков попал в список победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», посвящённого 75-летию Великой Победы. Результаты сочинения объявили в Министерстве просвещения РФ.

Дагестанский школьник Расул Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса «Без срока давности»
Общество

Сочинение писали больше 130 тысяч учеников со всей России. На федеральный этап были отправлены работы 87 школьников – победителей регионального этапа от всех субъектов России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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