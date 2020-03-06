Ученик из Республики Дагестан Расул Эмирбеков попал в список победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», посвящённого 75-летию Великой Победы. Результаты сочинения объявили в Министерстве просвещения РФ.

Сочинение писали больше 130 тысяч учеников со всей России. На федеральный этап были отправлены работы 87 школьников – победителей регионального этапа от всех субъектов России. Подробнее можно прочитать тут.