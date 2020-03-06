ЗАМАНА - Россияне оценили поправки к Конституции

Россияне оценили поправки к Конституции

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06 марта, 2020. Пятница 11:11
Россияне оценили поправки к Конституции

Осведомленность о скором голосовании по поправкам в Конституцию РФ увеличивается: 12 февраля знали о нём 78% граждан, к 3 марта — 83%.

Россияне оценили поправки к Конституции
Общество

Собираются участвовать в голосовании 67% граждан страны, при этом 41% высказывают точную степень уверенности в этом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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