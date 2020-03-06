ЗАМАНА - «Социальная сеть» могла существовать у первых животных

«Социальная сеть» могла существовать у первых животных

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06 марта, 2020. Пятница 09:34
«Социальная сеть» могла существовать у первых животных

Первые сообщества сложных организмов появились на Земле в конце периода, где-то между 571 и 541 млн лет назад. Ранее планета была населена микроорганизмами. Но эти создания не были похожи на современных животных. Так, речь идёт о рангеоморфах — это организмы, которые внешне напоминают папоротник. Они достигали до двух метров в высоту. В силу их довольно-таки необычной формы учёные не сразу распознали в них животных.

«Социальная сеть» могла существовать у первых животных
Общество

Рангеоморфы захватили большие площади морского дна. Однако у них отсутствовали рты или какие-либо средства перемещения. Но при этом, они могли общаться между собой. Учёные из Оксфордского и Кембриджского университетов провели исследования и выдвинули гипотезу, согласно которой у рангеоморфов было что-то похожее на соцсети. В отложениях Ньюфаундленда нашли нитевидные филаменты. Их рангеоморфы могли применять для коммуникации.

Такие нити очень тонкие, поэтому обнаружить их можно лишь в хорошо сохранившихся образцах. Обычно, их длина достигала размера от 2 до 40 см в длину, но в отдельных случаях они составляли 4 м.

 

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