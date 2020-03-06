В источнике отмечается, что основной темой праздника будет традиционная дагестанская кухня.
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Власти дагестанской столицы хотят провести гастрономический фестиваль дагестанской кухни, который в первый раз пройдёт в городе. Данная информация сообщается на сайте администрации муниципалитета.
В источнике отмечается, что основной темой праздника будет традиционная дагестанская кухня.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
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