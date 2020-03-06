ЗАМАНА - В Махачкале впервые планируют провести фестиваль дагестанской кухни

В Махачкале впервые планируют провести фестиваль дагестанской кухни

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06 марта, 2020. Пятница 08:42
В Махачкале впервые планируют провести фестиваль дагестанской кухни

Власти дагестанской столицы хотят провести гастрономический фестиваль дагестанской кухни, который в первый раз пройдёт в городе. Данная информация сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Махачкале впервые планируют провести фестиваль дагестанской кухни
Общество

В источнике отмечается, что основной темой праздника будет традиционная дагестанская кухня.

 

Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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