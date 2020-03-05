Культурно-историческое, военно-патриотическое мероприятие «Дети войны» состоялось 3 марта 2020 года. Оно посвящено Году памяти и славы и 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее читайте здесь
В Гумбетовском районе провели День памяти «Дети войны»
- Автор Габи
- 05 марта, 2020. Четверг 14:10
В Мехельтинской средней школе Гумбетовского района провели День памяти «Дети войны».
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