ЗАМАНА - Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен

Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен

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05 марта, 2020. Четверг 11:03
Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен

Знаменитый проект SETI@home, задачей которого было обнаружение внеземных цивилизаций и установление с ними связи, пришел к завершению. Об этом передают американские СМИ, сообщает «Газета.ru».

Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен
Общество
Создать такой проект решил американский инженер Дэвид Геди в 1995 году, который предложил совместить большое количество подключенных к интернету компьютеров. По его мнению, они могли бы обрабатывать большие объемы радионаблюдений, среди которых могли быть сигналы инопланетного характера.  Но недавно лидеры проекта из Исследовательского центра SETI при Университете Беркли заявили о закрытии проекта с конца марта. Все дело в низкой
эффективности работы. Они выразили слова благодарности всем добровольцам, подчеркнув, что завершение проекта не станет концом народного участия в поиске инопланетян.

 

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