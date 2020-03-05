Как заявил министр Министерства экономики и развития РД Гаджи Султанов, над созданием индустриального парка на базе АО «Завод «Дагдизель» в Дагестане несколько месяцев шла работа. В Правительство России в данный момент добавлен соответствующий проект, ожидается утверждение данного проекта.
В Дагестане на территории заводе «Дагдизель» появится индустриальный парк
- Автор Мадина
- 05 марта, 2020. Четверг 10:53
В министерстве экономики и территориального развития Дагестана обговорили темы реализации индустриального парка на неиспользуемых площадях АО «Завод «Дагдизель».