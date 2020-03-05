ЗАМАНА - В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

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05 марта, 2020. Четверг 10:46
В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В РФ может поменяться система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

В России могут изменить оплату отпусков и декретов
Общество

Согласно законопроекту, который создает Министерство труда, с 2021 года их будут оплачивать не работодатели, а Фонд социального страхования. Об этом сообщают «Известия». В пресс-службе властей изданию передали, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России об обязательном социальном страховании» Министерство труда разрабатывает в инициативном порядке.

Работающим этот законопроект даст целый список выгодных условий, так как существуют ситуации, когда у работодателя нет финансов для выплат, подчеркивает первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

 

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