Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Венесуэльский телеканал показал, как президент страны общается на встрече с многодетной мамой и заявляет ей, что Бог благословляет ее за многочисленное потомство. По словам Мадуро, каждая жительница страны должна рожать по 6 детей и больше, дабы государство росло. Сообщают, что вся передача была посвящена вопросам демографии.