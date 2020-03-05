ЗАМАНА - Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Автор
05 марта, 2020. Четверг 10:45
Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед жителями по тв, призвал гражданок страны рожать по 6 детей, сообщает Associated Press.

Мадуро призвал женщин Венесуэлы родить по шесть детей
Общество

Венесуэльский телеканал показал, как президент страны общается на встрече с многодетной мамой и заявляет ей, что Бог благословляет ее за многочисленное потомство. По словам Мадуро, каждая жительница страны должна рожать по 6 детей и больше, дабы государство росло. Сообщают, что вся передача была посвящена вопросам демографии.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top