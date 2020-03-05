В Махачкале в преддверии 8 марта поздравили женщин – ветеранов Великой Отечественной войны
- Автор Габи
- 05 марта, 2020. Четверг 10:27
Перед Международным женским днём и в связи с тем, что Россия в текущем году празднует 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, члены женсовета с искренними поздравлениями навестили участниц войны, проживающих в Махачкале.
Гости совершили визит не с пустыми руками, они отнесли необходимые для пожилых женщин продукты и подарки. Более подробную информацию о данном событии вы можете прочесть здесь
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