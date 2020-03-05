ЗАМАНА - Российские ученые изучат продолжительность жизни в Арктике

Российские ученые изучат продолжительность жизни в Арктике

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05 марта, 2020. Четверг 02:00
Российские ученые изучат продолжительность жизни в Арктике

В Архангельске собираются отстроить центр научных медицинских исследований в Арктике. Его работники будут заняты поиском и реализацией способов по продлению жизни человека в условиях Крайнего Севера. Информацию об этом передал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков, сообщает ТАСС.

Российские ученые изучат продолжительность жизни в Арктике
Общество

Крутиков высказал мнение, что в данный момент важно найти способы по уменьшению плохого влияния арктических условий на состояние человека. По его мнению, в центре могут идти комплексные медицинские эксперименты, предназначенные именно для этого. Крутиков подчеркнул, что какие-то идеи в этой области уже есть, но их нужно начать создавать, внедрять на месте. Проект в данный момент находится на стадии разработки.

 

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