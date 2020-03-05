По словам первого заместителя председателя правительства Анатолия Карибова, благодаря централизации усовершенствуется качество медицинской помощи, так сократится время обработки вызова и приезда бригады.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Дагестанский центр медицины катастроф (ДЦМК) получил новое здание с единой диспетчерской. Его открытие прошло в среду в дагестанской столице. Об этом сообщается на сайте Минздрава РД.
По словам первого заместителя председателя правительства Анатолия Карибова, благодаря централизации усовершенствуется качество медицинской помощи, так сократится время обработки вызова и приезда бригады.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..