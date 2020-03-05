ЗАМАНА - В Дагестане открыли новое здание центра медицины катастроф

В Дагестане открыли новое здание центра медицины катастроф

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05 марта, 2020. Четверг 00:31
В Дагестане открыли новое здание центра медицины катастроф

Дагестанский центр медицины катастроф (ДЦМК) получил новое здание с единой диспетчерской. Его открытие прошло в среду в дагестанской столице. Об этом сообщается на сайте Минздрава РД.

В Дагестане открыли новое здание центра медицины катастроф
Общество

По словам первого заместителя председателя правительства Анатолия Карибова, благодаря централизации усовершенствуется качество медицинской помощи, так сократится время обработки вызова и приезда бригады.

Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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