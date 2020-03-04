Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»

На сайте «Правнуки Победителей» ещё можно пройти регистрацию на конкурс исследовательских работ для ребят от 11 до 18 лет. Заявки будут приниматься до 15 марта. Участники проведут исследование трудового или боевого пути ветерана ВОВ и напишут сочинение-рассуждение по заданным вопросам.