ЗАМАНА - Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»

Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»

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04 марта, 2020. Среда 13:30
Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»

На сайте «Правнуки Победителей» ещё можно пройти регистрацию на конкурс исследовательских работ для ребят от 11 до 18 лет. Заявки будут приниматься до 15 марта. Участники проведут исследование трудового или боевого пути ветерана ВОВ и напишут сочинение-рассуждение по заданным вопросам.

Дагестан лидирует по количеству заявок на конкурс «Правнуки Победителей-2020»
Общество

Координатор проекта в Северо-Кавказском Федеральном округе, председатель дагестанского Центра развития добровольческих инициатив Людмила Саидова отметила, что Дагестан лидирует по количеству поданных заявок на участие. Подробную информацию об этом вы можете прочесть здесь

 

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