Весеннее тепло продлится до конца марта. Данной информацией поделился начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.
Более подробную информацию о погоде на выходные можно прочесть по ссылке.
В дагестанской столице на мартовские праздники ожидается тёплое погода. Столбики термометров в Международный женский день 8 марта в Махачкале поднимутся до плюс 11-12°C.
Весеннее тепло продлится до конца марта. Данной информацией поделился начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.
Более подробную информацию о погоде на выходные можно прочесть по ссылке.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..