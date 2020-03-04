Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Автор Габи

В дагестанской столице на мартовские праздники ожидается тёплое погода. Столбики термометров в Международный женский день 8 марта в Махачкале поднимутся до плюс 11-12°C.