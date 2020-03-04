ЗАМАНА - Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

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04 марта, 2020. Среда 13:11
Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта

В дагестанской столице на мартовские праздники ожидается тёплое погода. Столбики термометров в Международный женский день 8 марта в Махачкале поднимутся до плюс 11-12°C.

Синоптик рассказал о погоде в Махачкале на 8 марта
Общество

Весеннее тепло продлится до конца марта. Данной информацией поделился начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

Более подробную информацию о погоде на выходные можно прочесть по ссылке.

 

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