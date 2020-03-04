Целью данного проекта является выявление на ранней стадии, постановка на учёт, а также своевременное лечение урологических заболеваний, довольно-таки распространённых среди мужского населения.
Более подробную информацию можно прочесть здесь
На базе Сергокалинской ЦРБ ведёт свою деятельность "Мобильный центр мужского здоровья".
Целью данного проекта является выявление на ранней стадии, постановка на учёт, а также своевременное лечение урологических заболеваний, довольно-таки распространённых среди мужского населения.
Более подробную информацию можно прочесть здесь
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