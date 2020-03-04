ЗАМАНА - В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»

В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»

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04 марта, 2020. Среда 14:15
В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»

На базе Сергокалинской ЦРБ ведёт свою деятельность "Мобильный центр мужского здоровья".

В Сергокалинском районе развернут «Мобильный центр мужского здоровья»
Общество

Целью данного проекта является выявление на ранней стадии, постановка на учёт, а также своевременное лечение урологических заболеваний, довольно-таки распространённых среди мужского населения.

Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

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