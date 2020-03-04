В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»
- Автор Мадина
- 04 марта, 2020. Среда 10:19
В Сингапуре сотрудниками организации Zycraft создан модернизированный вариант морского робота-спасателя Dolphin ("Дельфин"), предназначение которого заключается в доставке инструментов и медикаментов на морские корабли, в случае их аварии и необходимой эвакуации с них пассажиров.
Обновленная версия робота получила другую систему коммуникаций, сильно улучшающую дальность действия робота, дополнительную батарею, а также отсек для грузов массой до 10 кг. Предполагается, что робот будет доставлять инструменты и медикаменты на аварийные суда. Подробнее можно прочитать тут.