ЗАМАНА - В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»

В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»

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04 марта, 2020. Среда 10:19
В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»

В Сингапуре сотрудниками организации Zycraft создан модернизированный вариант морского робота-спасателя Dolphin ("Дельфин"), предназначение которого заключается в доставке инструментов и медикаментов на морские корабли, в случае их аварии и необходимой эвакуации с них пассажиров.

В Сингапуре разработали морского робота-спасателя «Дельфин»
Общество

Обновленная версия робота получила другую систему коммуникаций, сильно улучшающую дальность действия робота, дополнительную батарею, а также отсек для грузов массой до 10 кг. Предполагается, что робот будет доставлять инструменты и медикаменты на аварийные суда. Подробнее можно прочитать тут.

 

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