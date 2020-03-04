В Сингапуре сотрудниками организации Zycraft создан модернизированный вариант морского робота-спасателя Dolphin ("Дельфин"), предназначение которого заключается в доставке инструментов и медикаментов на морские корабли, в случае их аварии и необходимой эвакуации с них пассажиров.

