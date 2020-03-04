В Сколково разработали новый сверхпроводящий материал

У данного уникального вещества имеется оригинальное строение решётки кристаллов. Отметим, что при этом сам материал представляет собой гибрид празеодима.

Сверхпроводимость в условиях высокой температуры оказывается довольно-таки интересным явлением. Гарантирована передача электричества с отсутствием потерь на сопротивление проводящих материалов.

Уникальный новый материал подразумевает соединение празеодима с водородом, возникающее при нагревании лазером и давлении, составляющем 40 Гпа. В данном соединении есть 9 атомов водорода, а также 1 атом празеодима. В соответствии с классической химией существование такой кристаллической решетки считается невозможным. Но в квантовой химии допускается подобное соединение. Сверхпроводимость отмечается при температуре -264 градусов по Цельсию.