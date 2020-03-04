В результате получилось выяснить, как работает мозг при распознавании и обработке данных о лице и мимике человека. Механизм способности человека узнавать большое число лиц и интерпретировать разные выражения лица до сих пор мало известен. Ученые обирались узнать, как в мозгу обрабатываются и сохраняются данные, связанные с распознаванием лиц. Чтобы это выяснить, лицо человека представили как набор разных элементов: брови, глаза, нос, рот и так далее. В исследовании использовали машинное обучение и специально созданный тензорный алгоритм. Совокупность частей лица назвали тензорными изображениями. На основе алгоритма была сформирована математическая модель, показывающая деятельность нейронов, принимавших участие в процессе распознавания лиц. В результате был создан принцип тензорных разложений, благодаря которому получилось рассмотреть представление лица человека как набор компонентов низкого и среднего уровней сложности.
Машинное обучение помогает разобраться в распознавании лиц
- Автор Мадина
- 04 марта, 2020. Среда 03:00
Международная научная группа провела исследование механизма работы нейронов зрительной коры головного мозга. Как передает ToDay News Ufa, в исследовании принимали участие специалисты из Сколтеха (Россия), Института Солка (США), и Центра исследований мозга Riken (Япония).
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