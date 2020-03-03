Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РД не выявлены, также нет лиц с подозрением на эту инфекцию.
В медицинских организациях Дагестана, согласно рекомендациям Минздрава РФ, обеспечена полная готовность на случай завоза инфекции.
Также Минздрав призывает население обращаться за достоверной информацией на официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана и в инстаграм-аккаунт ведомства.
В Дагестане не выявлен коронавирус
- Автор Габи
- 03 марта, 2020. Вторник 14:31
В социальных сетях распространяют ложную информацию о коронавирусе. В одном из дагестанских пабликов продемонстрированы кадры медицинских учений по профилактике особо опасных инфекций выдают за случай заболевания коронавирусом. Минздрав РД сообщает, что повода для паники нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РД не выявлены, также нет лиц с подозрением на эту инфекцию.
В медицинских организациях Дагестана, согласно рекомендациям Минздрава РФ, обеспечена полная готовность на случай завоза инфекции.
Последнее от Габи
- В Дагестане выявлено 30 нелегальных организаций на финансовом рынке
- Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом
- Появились рекомендации по защите от коронавируса
- Об обязательности исполнения предписаний должностных лиц мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
- Для чего нужна маска?