В Дагестане не выявлен коронавирус

В социальных сетях распространяют ложную информацию о коронавирусе. В одном из дагестанских пабликов продемонстрированы кадры медицинских учений по профилактике особо опасных инфекций выдают за случай заболевания коронавирусом. Минздрав РД сообщает, что повода для паники нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РД не выявлены, также нет лиц с подозрением на эту инфекцию. В медицинских организациях Дагестана, согласно рекомендациям Минздрава РФ, обеспечена полная готовность на случай завоза инфекции.

Также Минздрав призывает население обращаться за достоверной информацией на официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана и в инстаграм-аккаунт ведомства.