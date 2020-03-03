ЗАМАНА - В Дагестане не выявлен коронавирус

В Дагестане не выявлен коронавирус

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03 марта, 2020. Вторник 14:31
В Дагестане не выявлен коронавирус

В социальных сетях распространяют ложную информацию о коронавирусе. В одном из дагестанских пабликов продемонстрированы кадры медицинских учений по профилактике особо опасных инфекций выдают за случай заболевания коронавирусом. Минздрав РД сообщает, что повода для паники нет.

В Дагестане не выявлен коронавирус
Общество

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РД не выявлены, также нет лиц с подозрением на эту инфекцию. В медицинских организациях Дагестана, согласно рекомендациям Минздрава РФ, обеспечена полная готовность на случай завоза инфекции.
Также Минздрав призывает население обращаться за достоверной информацией на официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана и в инстаграм-аккаунт ведомства.

 

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