ЗАМАНА - Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом

Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом

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03 марта, 2020. Вторник 13:30
Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом

Минздрав РФ предупреждает жителей о том, что при проявлении простуды нужно немедленно вызвать участкового врача.

Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом
Общество

Если вы заметили какие-нибудь признаки простуды или острой респираторной инфекции, нужно сразу же обратиться в поликлинику по месту жительства или вызвать врача на дом. Скорую вызывать нет необходимости.

После соответствующего осмотра врач примет решит целесообразно ли направлять пациента, чтобы провести лабораторные исследования с применением зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что в случае, когда пациент в минувшие две недели побывал в странах, где зарегистрировали случаи инфекции Covid-19,он должен обязательно уведомить об этом медработников. 

 

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