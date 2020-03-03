Решение о прохождении тестов на коронавирус принимается врачом

Минздрав РФ предупреждает жителей о том, что при проявлении простуды нужно немедленно вызвать участкового врача.

Если вы заметили какие-нибудь признаки простуды или острой респираторной инфекции, нужно сразу же обратиться в поликлинику по месту жительства или вызвать врача на дом. Скорую вызывать нет необходимости.

После соответствующего осмотра врач примет решит целесообразно ли направлять пациента, чтобы провести лабораторные исследования с применением зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что в случае, когда пациент в минувшие две недели побывал в странах, где зарегистрировали случаи инфекции Covid-19,он должен обязательно уведомить об этом медработников.