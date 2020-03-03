Чемпионат продлится с 1 по 4 марта в дагестанском профессионально-педагогическом колледже. 10 участников сразятся в 2-х направлениях: «Преподавание в младших классах» и «Технология моды». Их работы можно увидеть в фойе колледжа. Конкурс пройдет во всех больших городах Дагестана. Сообщают, что планируется участие 230 студентов и 228 квалификационных специалистов. Команда, которая будет создана по результатам конкурса, войдет в отборочный тур финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Стоит напомнить, что задачей конкурса является популяризация рабочих профессий среди молодых людей, повышение трудовой квалификации.
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Кизляре
- Автор Мадина
- 03 марта, 2020. Вторник 10:46
В Кизляре начался чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы», который идет по стандартам Worldskills Russia.
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