ЗАМАНА - Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

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03 марта, 2020. Вторник 10:04
Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Исследователи из Новой Зеландии сделали удивительное открытие.

Мозги человека и пчелы работают практически одинаково
Общество

Учёные нашли похожие свойства в работе головного мозга человека и пчелы. Главный ритм головного мозга у пчёл является точной копией ритма, определяющей деятельность головного мозга у человека.

Исследования работы головного мозга пчелы, которые проводят исследователи поспособствуют пониманию как осуществляются когнитивные процессы в мозге у человека. Кроме того, учёные отмечают, что изучение данной области сильно удешевится, потому что эксперименты на людях стоят достаточно дорого, и проще заменить их экспериментами на пчёлах.

Сами опыты проводились на обычных пчелах, мозговую активность которых стимулировали разными запахами, а данные удалось считать благодаря электродам. 

 

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