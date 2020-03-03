Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Учёные нашли похожие свойства в работе головного мозга человека и пчелы. Главный ритм головного мозга у пчёл является точной копией ритма, определяющей деятельность головного мозга у человека.

Исследования работы головного мозга пчелы, которые проводят исследователи поспособствуют пониманию как осуществляются когнитивные процессы в мозге у человека. Кроме того, учёные отмечают, что изучение данной области сильно удешевится, потому что эксперименты на людях стоят достаточно дорого, и проще заменить их экспериментами на пчёлах.

Сами опыты проводились на обычных пчелах, мозговую активность которых стимулировали разными запахами, а данные удалось считать благодаря электродам.