ЗАМАНА - В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

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03 марта, 2020. Вторник 10:11
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Бренд Kia Motors заявила об официальном начале продаж нового компактного кроссовера Seltos на рынке России.

В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Общество

Машины, как передает пресс-служба бренда, уже можно увидеть в салонах российских продавцов Kia. Новый автомобиль можно купить в России от 1 099 900 до 1 999 900 рублей в зависимости от двигателя и комплектации.

В гамме двигателей для кроссовера – 3 бензиновых мотора, 4 коробки передач, привод может быть как передним, так и полным.

Производство нового автомобиля для нашего рынка развернуто в России – в калининградской организации «Автотор».

До конца марта, как замечает производитель, покупатели новой модели Seltos смогут использовать спецпредложение на покупку автомобиля.

Программа «Пакет плюс» включает в себя 3-х летний полис КАСКО и право в течение 3-х лет один раз в год проходить плановое техническое обслуживание в официальном дилерском центре Kia бесплатно.

Полная выгода для покупателя нового автомобиля может достигать 45 000 рублей.

 

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